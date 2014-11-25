Жители Керчи недовольны полетами военных вертолетов над школами и домами

Как сообщает корреспондента сайта Крым.Реалии, во вторник 25 ноября очередной военный вертолет пролетел над пятиэтажками одного из спальных микрорайонов, а также над зданием школы.

Как сообщил отставной военный Николай Петрович, ранее полеты над жилыми домами были запрещены.

«Во времена СССР существовало «Наставление по производству полетов», которым запрещалось летать над жилой зоной и превышать звуковой барьер», – рассказал он.

Читайте такжеПутин признался, что Россия формирует в оккупированном Крыму группировку войск"После российской аннексии Крыма полеты военной техники над жилой зоной на полуострове стали чуть ли не обычным явлением. Тем не менее, в Керчи это вызывает недовольство горожан. В частности, многих родителей пугает, когда военный вертолет пролетает над детскими площадками, школами и детсадами", – сообщает корреспондент.

В начале этого года в России суд запретил полеты военной техники над Читой. По сообщению местных СМИ, суд принял сторону военного прокурора Читинского гарнизона, который посчитал, что полеты винтокрылых машин над жилой зоной Читы нарушают права жителей на проживание в благоприятной окружающей среде и не соответствуют требованиям санитарных правил.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.