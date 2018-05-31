СМИ узнали, кто сменит Суркова на посту кремлевского куратора "ДНР" и "ЛНР"

Суркова может заменить Михаил Бабич, которому Украина в 2016 году отказала в назначении российским послом.

Помощник президента России Владислав Сурков, который курирует политку Кремля на оккупированных территориях востока Украины, может уйти со своего поста. Наиболее вероятным кандидатом на его место называют нынешнего полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

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Об этом сообщил КоммерсантЪ со ссылкой на источники в госструктурах. Как выяснилось, с начала года Сурков «практически отошел от дел на этом направлении». По неофициальным данным, Владимир Путин может подписать указы по составу руководства АП до конца текущей недели.

Бабич занимал должность первого заместителя главы Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе РФ, был вице-губернатором Московской и Ивановской областей. В 2002-2003 годах был председателем правительства Чечни. После Бабич был депутатом Государственной думы от «Единой России», а с 2011 года полпредом РФ в Приволжском федеральном округе. В 2016 году Украина отказала Бабичу в назначении российским послом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве рассказали, что Россия и США взяли паузу в переговорах об Украине.