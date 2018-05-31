Аваков удивлен реакцией международных организаций на инсценировку убийства Бабченко

Министр внутренних дел Украины заявил, что если бы была возможность проводить подобные спецоперации по всем резонансным случаям, то правоохранители делали бы это «каждый день».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удивлен реакцией международных организаций на инсценирование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил журналистам во время брифинга после официальных мероприятий, приуроченных к первому выпуску курсантов Академии патрульной полиции.

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: «Что это так? Дезинформируете наше общество». Вы что хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы на этом примере говорили… Amnesty International или «Репортеры без границ»: вот у нас еще один погибший журналист? Украинские спецслужбы, слава Богу, предотвратили это убийство и, слава Богу, нашли необходимым задержать преступника именно в такой способ», - заявил Аваков.

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По словам министра, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления «неких международных авторитетов».

«Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением – что о нем скажет тот или иной псевдоморальный авторитет – а будет руководствоваться тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению и убийству», - сказал он.

Также Аваков заявил, что правоохранители, если бы имели возможность, проводили бы такие спецоперации и в других резонансных случаях.

«Мы лучше сделаем такую операцию – человек останется живым. Если бы была возможность проводить такие операции по всем остальным резонансным случаям, которые происходят у нас, то мы бы делали это каждый день. Но происходит то, что происходит», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долл. за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долл. убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долл.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, бывший участник АТО будет проходить по делу как свидетель.

Бабченко сообщили о подготовке спецоперации за месяц до ее проведения.

После успешного проведения спецоперации президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную охрану.