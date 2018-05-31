Эскалация конфликта на Азове: постпред Порошенко предложил разместить базу морской охраны в Геническе

Постпред президента предложил предпринять меры для безопасности региона от дестабилизации ситуации Россией.

В Геническе необходимо разместить базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых структур, чтобы страна-агрессор не могла дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», – заключил постпред.

По словам Бориса Бабина, в Геническом районе сложилась сложная ситуация, а различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Постпред считает, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе, прилегающем к административной границе с аннексированным Крымом.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Со стороны Крыма тоже оборудованы три пункта пропуска: «Перекоп», «Джанкой» и «Армянск». Они контролируются российскими пограничниками и спецслужбами.