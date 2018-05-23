США не забудут, что РФ аннексировала пятую часть Украины - Помпео

США не забудут об аннексии Россией Крыма, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также пообещал не допустить вмешательства РФ в предстоящие американские выборы.

Государственный секретарь США Майк пообещал, что Вашингтон не забудет про аннексию Россией Крыма.

"Это очень серьезный вопрос. Россия аннексировала одну пятую часть Украины, и мы никогда не должны забывать об этом", - заявил он в среду, 23 мая, на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет DW.

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Он также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не потерпит вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в этом году. По его словам, администрация будет применять "соответствующие контрмеры" для борьбы с постоянными попытками России вмешаться в голосование. Он не сказал, о каких именно мерах идет речь, но отметил, что нужно сделать еще много, чтобы остановить попытки РФ.

Напомним, делом о вероятном вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он ведет расследование в отношении попыток повлиять на президентские выборы и возможного заговора команды Трампа с Москвой.