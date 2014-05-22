Террористы из "ЛНР" в очередной раз попросили военной поддержки у РФ

Самопровозглашенная «Луганская народная республика» обратилась к Российской Федерации с просьбой ввести миротворческие силы на территорию ЛНР.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЛНР, об этом говорится в обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Председателю Государственной Думы РФ Сергею Нарышкину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко.

В обращении сказано, что «сегодня, в 4 часа утра, по-фашистски, как в кровавом 41 году», украинские вооруженные силы совершили акт агрессии в отношении мирного населения Луганской народной республики.

Читайте такжеТеррористы ЛНР объявили у себя военное положение

«Ответом на обращение к правительству Украины с требованием немедленного вывода всех вооруженных формирований на нашей территории украинские вооруженные силы развязали кровопролитие мирного населения городов и сел Луганщины.

Руководство Луганской Народной Республики обращается к вам с просьбой ввести миротворческие войска на территорию Луганской Народной Республики», - сказано в обращении.

Также, согласно сообщению, в обращении подписанном самопровозглашенным "губернатором" Валерием Болотовым, подчеркивается, что Российская Федерация в лице ее официальных представителей и народа братской России признала и поддержала проведение референдума о создании независимой республики на территории бывшей Луганской области, жители которой воспользовались естественным правом народа на самоопределение.

Читайте также"Луганская Народная Республика" просит ООН признать ее независимость

«Результаты его оказались настолько впечатляющими и убедительными, что не осталось никаких сомнений – народ сделал свой однозначный выбор.

Но нелегитимная, не признанная Юго-Востоком Украины власть в Киеве, совершившая государственный переворот, пытается навязать нам свою волю с помощью откровенного насилия. Она проводит карательную операцию против народа республики, поддерживаемую ее западными партнерами. Ее войска, как регулярные, так и набранные из добровольцев-националистов, продолжают оккупировать часть территории Луганской Народной Республики, развязав откровенный террор против местных жителей и угрожая жизнедеятельности молодого государства. У нас нет достаточных сил для полного изгнания иностранного агрессора с нашей земли», - говорится в тексте документа.

По словам Болотова, предотвратить гуманитарную катастрофу, «спланированную от имени Украины ее нелегитимным правительством», может только ввод миротворческих войск России.

Читайте такжеЛуганский облсовет не собирается распускаться и передавать полномочия террористам из "ЛНР"

«Мы не сомневаемся, что братская нам страна рано или поздно примет такое решение. И мы надеемся, что принято оно будет раньше, чем на территории Луганской Народной Республики разразится гуманитарная катастрофа, искусственно создаваемая на нашей территории националистическим правительством сопредельного государства Украина», - говорится в обращении.