За сутки СНБО не зафиксировала ни одного обстрела Украины с территории РФ
14:48, 25 ноября 2014Политика
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За последние сутки Советом национальной безопасности и обороны Украины не зафиксировано обстрелов украинских военных и населенных пунктов с территории России.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Обстрел с территории РФ украинских военных и населенных пунктов не зафиксирован за последние сутки», - отметил он.
«Количество российских воинов и наемников, находящихся на территории Украины, измеряется тысячами», - добавил Лысенко.
По его словам, если российские военные выезжают, это не означает, что они покидают территорию Украины и никто не заменяет, поскольку есть информация, что прибывают новые силы, и это можно назвать полноценной ротацией.
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