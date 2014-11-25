За сутки СНБО не зафиксировала ни одного обстрела Украины с территории РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Обстрел с территории РФ украинских военных и населенных пунктов не зафиксирован за последние сутки», - отметил он.

«Количество российских воинов и наемников, находящихся на территории Украины, измеряется тысячами», - добавил Лысенко.

По его словам, если российские военные выезжают, это не означает, что они покидают территорию Украины и никто не заменяет, поскольку есть информация, что прибывают новые силы, и это можно назвать полноценной ротацией.