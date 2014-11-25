Боевики на Луганщине 7 раз обстреляли военных, один ранен

Об этом сообщила на своей странице в Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай.

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«24 ноября боевики произвели минометные и артиллерийские обстрелы: в период времени с 00.05 по 00.15 с территории с. Веселая Гора (подконтрольной ЛНР) обстрел блокпоста ВСУ, расположенного на северной околице г. Счастья», - отметила она.

Также она сообщила, что в период времени с 00.45 по 00.55 с территории с. Красный Яр (подконтрольной ЛНР) был произведен обстрел блокпоста ВСУ, расположенного на восточной околице пгт Станица Луганская; в период времени с 01.35 по 01.45 со стороны памятника Князю Игорю - обстрел блокпоста ВСУ, расположенного на восточной околице пгт Станица Луганская.

Кроме того, пишет Погукай, «в период времени с 03.10 по 03.15 с неустановленного направления произведен обстрел блокпоста ВСУ, расположенного на северной околице с. Макарово Станично-Луганского района; в период времени с 03.35 по 03.38 со стороны с. Герасимовка боевики обстреляли блокпост ВСУ, расположенный на северной околице с. Макарово Станично-Луганского района. В результате обстрела была повреждена одна единица военной техники БТР-70».

«Жертв и пострадавших нет, данные факты зарегистрированы», - отчитывается Погукай.

«В период времени с 01.30 по 02.05 с территории пгт Смелое (подконтрольной ЛНР) произведен обстрел из РСЗО БМ-21 «Град» блокпоста ВСУ, расположенного на юго-восточной околице с. Крымское Новоайдарского района. В результате обстрела 36-летний военнослужащий получил ранение. Данный факт зарегистрирован», - отметила она.

Также, согласно сообщению, 25 ноября в 00.10 с территории с. Веселая Гора (подконтрольной ЛНР) боевики произвели минометный обстрел (13 выстрелов) территории Луганской ТЕС г. Счастья. Жертв и пострадавших нет.