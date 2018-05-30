Дипломат об "убийстве" Бабченко: МИД России доволен? Быстро расследовали?
18:08, 30 мая 2018Политика
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Щерба с иронией задал российским коллегам риторические вопросы после их желчного заявления о Бабченко.
Аркадий Бабченко / REUTERS
Посол Украины в Австрии Александр Щерба прокомментировал сообщение о том, что российский оппозиционный журналист Александр Бабченко жив, а не убит в Киеве, как сообщалось ранее.
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"Ну, теперь МИД России доволен? Быстро расследовали?", - написал Щерба в Twitter.
"Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - заявил 29 мая МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, 30 мая был задержан организатор убийства Бабченко.
I wonder if MFA Russia is satisfied now. Was it investigated fast enough?— olexander scherba (@olex_scherba) May 30, 2018
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