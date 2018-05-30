СБУ задержала организатора убийства Бабченко

После совершения террористического акта в отношении Аркадия Бабченко посредник планировал выехать из Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Задержание произошло сегодня несколько часов назад. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в Киеве. Прямо сейчас проводятся следственные действия с этим гражданином", - сказал он.

Кроме того, Грицак добавил, что проводится ряд обысков по месту жительства и временного пребывания этого человека.

Служба заранее получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченко и поиске исполнителей убийства. Спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

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Выполнение задания российских спецслужб агент предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США совершить террористический акт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем в качестве задатка им было передано $ 15 тыс.

"После совершения террористического акта в отношении Аркадия Бабченко «Г» планировал выехать из Украины", - добавили в СБУ.

Как известно, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. Бабченко был предупрежден заблаговременно, находился под контролем СБУ, его семья тоже знала.