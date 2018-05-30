Польша предлагает назначить спецпредставителя ООН по Украине

Глава МИД Польши отметил, что у него еще нет конкретной кандидатуры и разные люди могут рассматриваться для назначения на эту должность.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает Организации Объединенных Наций назначить специального представителя ООН по Украине.

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Об этом он заявил журналистам в кулуарах штаб-квартиры ООН после окончания заседания Совета Безопасности по украинскому вопросу, передает ru.krymr.com.

«Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным (глава МИД Украины – КР), и мы решили вынести эту идею в повестку дня», – пояснил польский министр иностранных дел.

По словам дипломата, у него еще нет конкретной кандидатуры и разные люди могут рассматриваться для назначения на эту должность. Чапутович считает, что этот шаг мог бы существенно помочь в урегулировании на Донбассе и прогнозирует, что его поддержат многие страны. В то же время, преградой снова может стать нежелание России решать проблему.

«Это решение должен принять Совет Безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето – мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности – поэтому может уместно вынести это предложение на голосование?!» – пояснил логику дальнейших действий польский министр.

Чапутович также отметил, что нормандский формат, по его мнению, не очень успешный, поэтому привлечение к решению проблемы еще и такового института как ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.