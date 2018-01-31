Глава МИД Польши: страна не будет менять карающий за "бандеровскую идеологию" закон

Против нового закона об Институте национальной памяти Польши высказались Украина и Израиль.

«Я не вижу оснований для изменения нового закона об Институте национальной памяти Польши, который вводит уголовную ответственность, в частности, за обвинения польского народа или государства в ответственности за преступления периода Второй мировой войны», – заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Читайте такжеДуда пообещал проанализировать карающий за "бандеровскую идеологию" законГлава Министерства иностранных дел Польши прокомментировал разногласия, возникшие в результате принятия нового закона об Институте национальной памяти (ИНП) Польши. Он напомнил, что изменения не ограничивают, в частности, свободу проведения научных исследований, передает Польское радио. «Не вижу оснований для изменения этого закона, его содержания, однако, возможно, нужно объяснить то, как мы его понимаем», – сказал Чапутович.

Глава польской дипломатии добавил, что закон должен «прекратить кампанию клеветы против Польши за якобы причастность к преступлению Холокоста». «Критика, которая звучит, является необоснованной (...), единственное, что нам остается – спокойно объяснить цель этого закона и разговаривать с нашими партнерами на дипломатическом уровне, а также с обществом», – подчеркнул он.

Яцек Чапутович добавил, что быстрая процедура в деле изменений к закону об ИНП – это хорошо; она снимает определенные разногласия, а также показывает, что Сейм не будет поддаваться внешнему давлению.

Новый закон об ИНП, вводящий наказание (штраф или лишение свободы до трех лет – ред.), в частности, за обвинения поляков или польского государства в ответственности за преступления периода Второй мировой войны, рассмотрят в среду, 31 января, сенатские комиссии. Кроме того, подобное наказание будет грозить за «очевидную недооценку ответственности настоящих исполнителей этих преступлений». Также закон касается преступлений нацизма и коммунизма, поправки предусматривают уголовную ответственность за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

Согласно изменениям, преступлением не будет считаться совершение этих действий «во время проведения художественной или научной деятельности». Новые положения будут затрагивать как польских граждан, так и иностранцев.

Положения, которые Сейм принял в прошлую пятницу, привели к негативной реакции Израиля и Украины, изменения раскритиковали власти обоих государств.