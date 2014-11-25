Более тысячи военных РФ покинули Украину – штаб АТО
09:25, 25 ноября 2014Политика
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На территориях, подконтрольных боевикам, отмечено уменьшение количества подразделений войск Российской Федерации.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook, Украину покинуло более тысячи российских воинов.
"Вместо регулярных частей российских войск, самопровозглашенные республики пытаются создать собственные силовые структуры. Таким образом, лидеры боевиков объявили о создании в Донецке 1 полка внутренних войск ДНР", - говорится в сообщении.
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