Военный эксперт рассказал о тактике боевиков в холодное время года

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в состав сформированных ударных группировок вводятся подразделения из состава войск специального назначения ВС РФ, а также развёрнута широкомасштабная подготовка профильных специалистов из состава формирований боевиков.

"Создаются необходимые запасы материально-технических средств, базы и опорные пункты, ведётся целенаправленная работа по централизации этого процесса", - написал Тымчук.

Читайте такжеПод Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь – ИСКроме того, на Донбассе замечен ряд соответствующих «инструкторов» из спецслужб РФ, которые занимаются не только подготовкой боевиков для ведения «войны малыми группами», но и контролируют выполнение поставленных задач непосредственно в зоне боевых действий, добавил эксперт.

Напомним, вчера сообщалось, что группа боевиков под Дебальцево была усилена российскими военными.