Центризбирком зарегистрировал уже 357 нардепов



Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Отмечается, что в понедельник на заседании ЦИК было зарегистрировано 44 народных депутата. Среди них - командир полка "Азов" Андрей Билецкий, служащий батальона "Золотые Ворота" Михаил Гаврилюк, Виктор Романюк, Егор Соболев, Татьяна Черновол.

Всего, по состоянию на 24 ноября 2014 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 357 народных депутатов.

Также в связи с заявлением избранного народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округеВиталия Кличко, включенного в избирательный список партии "Блок Порошенко" об отказе от депутатского мандата, комиссия признала его не получившим указанный мандат.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала Савченко народным депутатом

В то же время, избранной народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Матузко, включенная в избирательный список партии "Блок Порошенко" под No 64.