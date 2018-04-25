Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в НАТО

14:16, 25 апреля 2018
Политика
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Будапешт против вступления Украины в НАТО / Фото news.church.ua

Венгрия будет продолжать ветирование вступления Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не «восстановит права», которые ранее предоставлялись в Украине национальным меньшинствам.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявление которого было обнародовано на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

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Как отмечается, Сийярто указал на то, что Венгрия находится под значительным международным давлением из-за ее вето на дальнейшие соглашения Украины с Альянсом. Венгерская сторона считает это несправедливым, поскольку возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на Киев.

«Венгрия не уступит под международным давлением и не возложит права венгерского народа, живущего в Украине, на алтарь геополитических интересов», - заявил Сийярто.

«Венгрия продолжит ветировать вступление Украины в НАТО, пока она [Украина] не восстановит права, которые предоставлялись национальным меньшинам ранее», - указал глава венгерского МИД.

По его словам, если бы Венгрия отказалась от вето, то осталась бы без инструментов, защиты венгров, живущих в Украине.

Венгерская сторона также обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств из-за предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в закон о гражданстве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.

Также основанием потери гражданства является "использование совершеннолетним лицом, которое приобрело гражданство Украины, избирательного или другого права, которое ему дает иностранное гражданство".

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Теги: #Украина#Венгрия