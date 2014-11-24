Тарута заявил, что власть должна восстановить контроль над Крымом и Донбассом "любой ценой"

В условиях войны государство сталкивается с дилеммой: что является более ценным ресурсом - люди или территории? И честный разговор об этом должен стать началом общенационального диалога о будущем Украины, считает экс-губернатор Донецкой области, ныне народный депутат Сергей Тарута, передает Зеркало недели.

Территориальная целостность не может быть предметом политического или экономического торга, отмечает он.

"Моя личная позиция однозначна. Контроль над государственной границей Украины должен быть восстановлен любой ценой и как можно скорее. А за жизнь, безопасность, достоинство и благополучие каждого гражданина Украины держава должна бороться до конца" - пишет Тарута в своей статье.

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В законодательном плане это означает реализацию следующих мер.

Должна быть разработана государственная программа реинтеграции Крыма и оккупированных территорий Донбасса (создание СМИ для вещания на оккупированных территориях, создание сети доступных государственных институтов для украинцев в зоне оккупации, создание жилищной инфраструктуры и трудоустройство внутренних переселенцев и т.д.).

Следует обеспечить социальную защиту и необходимые жилищные условия для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Для эффективной реализации этих мер в структуре Кабинета министров необходимо ввести пост вице-премьера по реинтеграции оккупированных территорий, считает Тарута.