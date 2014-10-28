В сети появилось видео зверского избиения людей донецкими боевиками

Видео выложил на видеохостинг Youtube пользователь Михаил Бережной.

В описании указано, что это "беспредел" Петровского подразделения "Оплот" (командир Варган)".

Читайте такжеБоевики расстреляли "скорую помощь" под Широким, три человека погибли (перехват переговоров)На записи видно, как вооруженные люди жестоко избивают безоружных ногами и прикладами. Некоторые из избитых после экзекуции не могут подняться, и их выносят боевики. Там, где лежали избитые, остаются большие лужи крови.

Внимание - на видео зафиксированы сцены насилия и жестокости, не рекомендуемые для просмотра несовершеннолетним и людям со слабой психикой