Порошенко инициировал присоединение Украины к преследованию России за сбитие самолета MH17

Это решение Нидерландов и Австралии "органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН", считает президент.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне за сбитие 17 июля 2014 года самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Порошенко, это решение Нидерландов и Австралии является чрезвычайно важным шагом на пути обеспечения международно-правовой ответственности России за систематическое нарушение своих международных обязательств.

«Этот шаг органично дополнит действия Украины в Международном суде ООН в иске на основе Международной конвенции о запрете финансирования терроризма. Поручил МИД безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к инициированному Нидерландами и Австралией процессу», - подчеркнул президент.

Глава государства также призвал весь цивилизованный мир присоединиться к усилиям по привлечению к ответственности виновных в сбитии самолета, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию крушения самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского ЗРК «Бук», из которого был сбит «Боинг 777», в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет представлен 12 июня в Международный суд ООН.