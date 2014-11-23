Путин заявляет, что в ситуации с Крымом было принято стратегическое решение



Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках спецпроекта ”Первые лица”, передает ТСН.

Также Путин подчеркнул, что уверен в своей правоте. По его мнению, в вопросе Крыма позиция России сильнее других, потому что российская сторона права, а ”сила в правде”.

”У меня определенный стиль сложился за много лет. Никогда не принимаю волюнтаристских решений, таких, последствия которых не вижу. Если этого не происходит, пытаюсь пока подождать. Это как на дороге: не уверен - не обгоняй. Вот ты вылез из ряда, посмотрел: путь свободен. Но этого мало”, - заявил Путин.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между Россией и так называемой «Республикой Крым» о принятии в Россию «Республики Крым» и создании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориальный раздел Украины, осудив действия Кремля.