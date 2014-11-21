Вице-президент США о псевдовыборах на Донбассе: Это был фарс под руководством Кремля

Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что псевдовыборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые были проведены 2 ноября, являются кремлевским фарсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Вице-президент подчеркнул, что международное сообщество осуждает действия России в отношении Украины.

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«Международное сообщество не воспринимает и не признает так называемые выборы, проведенные сепаратистами 2 ноября. Это не были демократические выборы. Они были проведены под руководством Кремля, это был фарс», - отметил Байден.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Вследствие этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России три этапа санкций.

В сентябре в Минске состоялись два раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. В рамках минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины. Однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственно голосование по «выборам» депутатов местных парламентов и глав так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» и провели их.

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Власти Украины, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов» и не намерены признавать их результаты. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал эти псевдовыборы контпродуктивнимы.

В то же время Россия заявляет, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.