СНГ об указе Порошенко: Украине некого отозвать из органов Содружества

Руководитель пресс-службы СНГ прокомментировал заявление президента Украины об отзыве всех украинских представителей из всех уставных органов содружества.

В Содружестве независимых государств (СНГ) выразили удивление указом президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

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Об этом сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на руководителя пресс-службы СНГ Владимира Никанорова. По его словам, Украина и раньше выступала с некоторыми заявлениями, которые «оставались без последствий».

В комментарии «РИА Новости» он отметил, что украинскую сторону стоит спросить, «кого персонально они отозвали этот раз».

«Дело в том, что в аппарате исполкома [СНГ] сейчас нет работников от Украины... Ранее, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это были серьезные должности. Но в 2014 году они (Украина) предыдущих отозвали, а новых не назначили», – заявил Никаноров.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

2 мая на заседании СНБО Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержала предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.