Президент подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ

Указом ведено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом глава государства заявил во время выступления в Виннице на торжествах по случаю Дня Европы.

«И сегодня мы сделали все возможное, чтобы пересечь Рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ», - сообщил Порошенко.

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«Нам там нечего больше делать. Мы движемся вместе в Европу», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании СНБО Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.