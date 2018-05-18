Порошенко анонсировал Крымскую автономию и право президента вмешиваться в события на полуострове

Порошенко ожидает окончательного одобрения рабочей группой изменений в Основной закон относительно Крыма и передачи их в Конституционную комиссию

Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательного одобрения в ближайшее время рабочей группой изменений в Основной закон о создании в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины, и передачи их на рассмотрение Конституционной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на вечере-реквиеме ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на Софийской площади в Киеве.

«За год рабочая группа, созданная Конституционной комиссией, наработала важные предложения относительно изменений в раздел 10 Конституции Украины. Они, эти изменения, должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства », - заявил он.

Именно такое право, по словам Порошенко, группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составляющей единой Украины.

В то же время, как сказал президент, привлеченные эксперты, ученые, представители общественности отмечают, что их предложения направлены на обеспечение равных прав и свобод всех граждан Украины, независимо от этнического происхождения, которые будут проживать в освобожденном от российских захватчиков украинском Крыму.

«Все вместе они будут избирать представительский орган Крымской автономии, которую рабочая группа предлагает назвать Крымской радой. Особенности избрания депутатов - представителей крымскотатарского народа группа предлагает определить отдельным законом Украины», - отметил президент.

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По мнению Порошенко, в украинском Крыму будут царить мир и согласие между различными этносами - украинцами, крымскими татарами, русскими и другими.

«Но в случае возникновения в Крыму ситуации, представляющей реальную угрозу государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, члены рабочей группы предлагают предоставить президенту Украины право вводить в Крыму особый режим управления путем назначения специального государственного чиновника с одновременным прекращением полномочий органов власти Крымской автономии. Ошибок прошлого мы повторять не будем », - подчеркнул Порошенко.

Он выразил надежду, что «рабочая группа в ближайшее время окончательно одобрит эти предложения и передаст на рассмотрение Конституционной комиссии».

«Мы все понимаем, что дискуссия будет непростая, особенно когда дойдет до парламентского зала. И должны четко уже сегодня сформулировать свою позицию на будущее, в котором Крым непременно вернется в Украину», - сказал президент.

Порошенко также убежден, что изменения в Конституцию относительно создания в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины существенно усилят позиции по возвращению суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

«Изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине», - заявил он.

По словам Порошенко, Украина задействовала все политико-правовые дипломатические механизмы, чтобы вернуть Крым.

«С внесением указанных изменений в Конституцию Украины мы существенно укрепимся в наших усилиях по восстановлению государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом, опираясь, кроме всего, на мощный пласт международного права о правах коренных народов», - заявил президент.

«Мы продолжим работать и над скорейшим возвращением в Украину всех украинских заложников с оккупированных Донбасса и Крыма... И политических заключенных, которые содержатся в российских тюрьмах... Крым и Севастополь, Донетчина и Луганщина - это Украина! И никак иначе», - резюмировал президент.