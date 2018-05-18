"Не хватает только плети": Юлия Тимошенко обнажила бедро и вызвала горячие споры в сети (фото)

Политик пришла в студию в юбке с высоким разрезом, оголившим бедро.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко удивила экстравагантным образом на радиоэфире. Политик пришла в студию в юбке с высоким разрезом, оголившим бедро.

Читайте такжеПрезидентский рейтинг: Порошенко не попадает даже во второй тур, Вакарчук и Зеленский подбираются к лидерам - опрос

Фото, сделанное около месяца назад, опубликовал Евгений Кузьменко в Facebook. "Не хватает только плети", - подписал он снимок.

В комментариях под снимком сразу же разгорелись ожесточенные споры. Кто-то оценил "эротичность" образа Тимошенко, другие же комментаторы остались недовольны внешним видом политика.

Отметим, что в последннее время Юлия Тимошенко любит появляться в эффектных образах и эпатировать публику. Так, на днях она появилась в Раде в "ортопедических" лодочках на высоком каблуке и примерила на себе прическу принцессы Леи. А до этого "потроллила" президента Порошенко, поделившись рецептом сырников.