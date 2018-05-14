"Для больной спины": Тимошенко заметили в Раде на высоких каблуках (фото)

18:47, 14 мая 2018
Политика
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Депутату припомнили жалобы на проблемы в спине / Photo by Alexander Prokopenko

Фото депутата опубликовал журналист Ян Доброносов в Facebook.

Депутат пришла в Раду в туфлях бежевого цвета на высокой шпильке. 

Пользователи начали активно комментировать фото с Тимошенко, вспоминая как сильно она жаловалась раньше на больную спину.

«Ортопедические тапки для больных на спину», «На лабутенах», «А еще недавно на колесах передвигалась!», «Я бы сказала «животворящие каблуки», - написали пользователи.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко ранее неоднократно жаловалась на сильные боли в спине. Политик даже не могла приезжать в суд, ссылаясь на то, что из-за болей в спине не может ходить. Врачи ставили ей диагноз "межпозвоночная грыжа".

Как сообщал УНИАН, ранее Юлия Тимошенко примерила на себе прическу принцессы Леи.

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Теги: #Тимошенко#Юлия Тимошенко