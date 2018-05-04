Тимошенко разошлась в ФБ: после троллинга Порошенко сырниками она примерила на себе прическу принцессы Леи

Также политик не забыла поздравить "всех джедаев Светлой Стороны с праздником".

Тимошенко вспомнила, что сегодня, 4 мая, поклонники “Звездных войн” отмечают день этой культовой киносаги Джорджа Лукаса.

Об этом она написала в своей странице в Facebook.

Потом она решила поделиться размышлениями не про весь фильм, а только про одного персонажа – принцессу Альдераана Лею Органо-Соло. Вернее, про ее прическе.

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"Мало кому известно, что знаменитая прическа космической принцессы имеет вполне земное историческое происхождение. Два симметричных кольца на висках Леи – это историческое упоминание о Мексиканской революции 1910 года. Такую прическу носили женщины-солдаты, которые боролись за свободную Мексику. Они назывались “сольдадеры”. Я отдаю должное их борьбе и их жертвенности, примерив сегодня их символическую прическу", - написала Тимошенко.

Также политик не забыла поздравить "всех джедаев Светлой Стороны с праздником".

Как сообщал УНИАН, ранее Тимошенко поделилась рецептом сырников и поздравила "одного очень известного политика" с Днем кондитера.