Тимошенко поделилась рецептом сырников и поздравила "одного очень известного политика" с Днем кондитера (видео)

Юлия Тимошенко назвала шесть секретов приготовления сырников.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко опубликовала видео с рецептом сырников, которые готовят в ее семье.

"Сегодня я хочу вам рассказать о секрете приготовления сырников в нашей семьи, которые передавались от бабушки к бабушке нам сегодня", - сказала политик в видео на своей странице в Facebook.

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Тимошенко раскрыла шесть секретов приготовления этого десерта: 1) специально сделать кальцинированный творог – из молока и хлорида кальция; 2) сыр должен быть жестким и сухим; 3) не добавлять муку; 4) добавлять только желтки, без белков; 5) сахар заменить стевией; 6) обкатать сырники в кукурузной муке.

"Если все эти шесть секретов вы примените, вы можете получить самые вкусные сырники, которые вы когда-либо пробовали", - говорит народная избранница.

В конце ролика депутат вспомнила, что сегодня - День кондитера. "Я хочу поздравить одного очень известного политика с этим хорошим праздником и напомнить ему, что ему уже пора возвращаться в профессию", - подытожила Тимошенко.