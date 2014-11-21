Кихтенко: для Донбасса годовщина Майдана - день памяти и осознания

В обращении Александра Кихтенко говорится, что год, прошедший с момента начала революции Достоинства, стал крайне сложным.

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"Февральские трагические события в центре Киева, унесших жизни сотни патриотов. Наглая аннексия Крыма российскими войсками. Война на Донбассе. Такую высокую цену вынужден платить украинский народ за свою Свободу, за то, что сохранил свое Достоинство, не желая видеть в управлении государством лжецов и бандитов, стремясь построить правовое европейское государство", - сказано в обращении председателя ОГА к жителям области.

Он отметил, что в этом году День Достоинства и Свободы отмечается впервые, но пока его сложно назвать праздником. "Для Донбасса, и для всей Украины сейчас это скорее день памяти и осознание того, произошло", - отметил Александр Кихтенко.

"В годовщину начала революции Достоинства я обращаюсь к жителям Донбасса - как свободной его части, так и оккупированной бандитами. Вы все - украинский народ. Без разделения на своих и чужих", - подчеркнул глава ОГА.