В Донецкой области создадут штаб по обеспечению нуждающихся продуктами

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, этот штаб возглавит первый заместитель председателя областной госадминистрации Александр Кравцов.

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Александр Кихтенко подчеркнул, что первая задача областной власти сегодня – "обеспечить гуманитарной помощью людей, которые живут на передовой", особенно важно доставлять ее туда, где одна половина населенного пункта контролируется властью, а вторая – так называемой "Донецкой народной республикой". Подобная ситуация сложилась в городе Енакиево, где основная часть города занята боевиками, а входящие в состав городского совета территории, такие как Углегорск, Булавинское и Ольховатское находятся под контролем Украины.

"Люди должны понимать, что они не брошены на произвол, что украинская власть и украинская армия о них заботятся, помогают им", - сказал председатель облгосадминистрации.

Он отметил, что гуманитарные грузы в виде продуктов первой необходимости облгосадминистрация совместно с военными регулярно доставляет в наиболее проблемные города, находящиеся на линии фронта.