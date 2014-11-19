Коалиционное соглашение может быть готово завтра - Розенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Розенко сказал в комментарии журналистам.

Он сообщил, что сейчас обсуждаются предложения специалистов, а по тексту коалиционного соглашения “нашли, что некоторые вопросы выпали». В частности, отметил он, в “социальном разделе выпал пункт о введении накопительной пенсионной системы”.

“Идет нормальный рабочий процесс. И я думаю, что сегодня, завтра, максимум, уже будет окончательно это известно”, - сказал Розенко и отметил, что также есть предложения относительно совершенствования регламентных норм, а также постоянно поступают другие предложения от экспертов или политических партий.

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Таким образом, отметил представитель БПП, сейчас проходит техническая работа над проектом соглашения, и противоречий или внутренних дискуссий нет.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно отмены неприкосновенности, Розенко сказал, что сейчас проходила работа над преамбулой, она стилистически выписывалась. “Все вопросы относительно отмены неприкосновенности депутатов, ставили ограничение на некоторую отмену, в том числе и ограничение неприкосновенности судей, прокуроров и т.п. Сейчас выписали эти пункты. Они частично будут в преамбуле и частично, например, по ограничению определенному неприкосновенности судей будут в части судебной реформы”, - сказал он.