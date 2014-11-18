В проект коалиционного соглашения внесен пункт об отмене депутатской неприкосновенности

Об этом на своей странице в соцсети написал Егор Соболев, кандидат в народные депутаты от "Самопомочи".

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"Во вступлении к соглашению о создании нового парламентского большинства и правительства появились 3 важных слова. "Откажемся от депутатской неприкосновенности"", - сообщил депутат.

Как сообщал УНИАН, кандидат в народные депутаты от "Народного фронта" Леонид Емец отмечает, что завтра в 14.00 начнется финальное заседание рабочей группы, которое должно утвердить окончательный вариант коалиционного соглашения.