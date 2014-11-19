К расстрелам майдановцев причастны иностранные спецслужбы – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Олег Залиско.

“Действительно, в распоряжении правоохранительных органов есть информация о возможном участии, присутствии на территории Украины представителей иностранных спецслужб во время событий, связанных с пресечением на недопущение мирных акций протеста, но данные вопросы находятся в компетенции СБУ, и следователи СБУ проводят соответствующие действия по документированию такой деятельности”, - сказал Залиско.

Также он рассказал, что следствие опросило снайперов, которые в ходе массовых расстрелов майдановцев 18-20 февраля занимали позиции на крышах зданий вокруг Майдана Незалежности, но все они на допросах показали, что вели наблюдение и не открывали огонь, поскольку не видели угрозы со стороны митингующих.

Читайте такжеЗа убийства на Майдане арестованы 5 офицеров СБУ и 16 бойцов "Беркута"В свою очередь, заместитель начальника третьего следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ Виталий Свирепов отметил, что хотя на сегодняшний день подозрение в расстреле майдановцев вручено только трем лицам — беркутовцам, следствие продолжает поиски других лиц, которые, очевидно, принимали участие в этих преступлениях: “Объявлено подозрение тем, кто 20 февраля осуществляли прицельные выстрелы в участников мирных акций, но работа следственных органов не завершена, мы проводим работу по идентификации не только работников спецподразделений”.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства внутренних дел, Российская Федерация укрывает часть виновников в гибели людей на Майдане на своей территории.