РФ укрывает часть виновников в гибели активистов на Майдане - Геращенко

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время пресс-конференции, передает Hromadske.TV.

«Речь идет о высшем руководстве МВД, а также о непосредственных исполнителях преступлений - в частности, участников расстрела участников Евромайдана», - сообщил Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что в ночь на 18 февраля на Институтской погибло 13 человек.

«Милиция оружия в этот день не получала. Кроме того, погибли 7 сотрудников милиции. Факты их смерти расследует Генеральная прокуратура Украины», - рассказал он.

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Относительно событий 20 февраля, Геращенко отчитался, что в этот день погибли 4 милиционера и 49 митингующих.

«Установлены 16 работников «Беркута», трем объявлено о подозрении. Командир подразделения Садовник сбежал, после того, как суд выпустил его под домашний арешт. Сложность расследования заключалась в том, что после совершения преступления тот или иной потерпевший мог быть перемещен с места на место для оказания медицинской помощи и т.д.», - пояснил советник Арсена Авакова.

Геращенко также сообщил, что дело об убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия раскрыто.

«Личности, которые принимали участие в избиении, установлены. Одного злоумышленника передали под суд. Вся группа «титушек» уже установлена. Собрали их по указанию бывшего руководства МВД. Одного злоумышленника передали под суд. Вся вина за убийство Веремия находится на руках Захарченко, Дубовика и тех лиц, которых они привлекли к этому преступлению. Сейчас в розыск объявлены 7 человек», - отметил он.