Суд вновь перенес заседание по делу беркутовца, обвиняемого в расстреле Майдана
Судебное заседание по делу бывшего беркутовца Сергея Зинченко, которого подозревают в расстреле протестующих на Майдане, перенесли на 31 октября.
Печерский районный суд Киева сегодня снова был вынужден отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения бывшему бойцу спецподразделения “Беркут” Сергею Зинченко на другую, не связанную с содержанием под стражей, из-за того, что он не был доставлен из СИЗО.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня в ходе судебного заседания огласил следственный судья Олег Билоцерковец.
“Суд, заслушав мнение прокурора и защиты, на месте постановил: в связи с недоставкой субъекта обращения - Зинченко Сергея Павловича - в судебном заседании объявить перерыв до 31 октября, 15.00”, - говорится в постановлении.
Также суд поручил прокурору выяснить причины недоставки Зинченко, поскольку об этом суд проинформирован не был.
Ранее УНИАН сообщал, что в МВД не знают, пересек ли границу еще один подозреваемый в деле о расстрелах на Майдане - сбежавший экс-беркутовец Садовник.