Суд вновь перенес заседание по делу беркутовца, обвиняемого в расстреле Майдана

Печерский районный суд Киева сегодня снова был вынужден отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения бывшему бойцу спецподразделения “Беркут” Сергею Зинченко на другую, не связанную с содержанием под стражей, из-за того, что он не был доставлен из СИЗО.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня в ходе судебного заседания огласил следственный судья Олег Билоцерковец.

“Суд, заслушав мнение прокурора и защиты, на месте постановил: в связи с недоставкой субъекта обращения - Зинченко Сергея Павловича - в судебном заседании объявить перерыв до 31 октября, 15.00”, - говорится в постановлении.

Также суд поручил прокурору выяснить причины недоставки Зинченко, поскольку об этом суд проинформирован не был.

Ранее УНИАН сообщал, что в МВД не знают, пересек ли границу еще один подозреваемый в деле о расстрелах на Майдане - сбежавший экс-беркутовец Садовник.