В Европе не совсем понимают, что транзит газа через Украину сдерживает Путина от вторжения - МИД

В МИДе считают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель знает о выгодах, которые получит Германия после строительства газопровода "Северный поток-2".

В Европе не совсем понимают, что сохранение транзита газа через украинскую газотранспортную систему сдерживает президента Российской Федерации Владимира Путина от дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала".

Она заявила, что сохранение маршрута транспортировки газа через украинскую территорию в Европу в первую очередь касается безопасности Украины.

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"Поскольку, действительно, для нас существование этого маршрута поставок газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины, и это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они хотят делать вид, что они это не очень понимают. В то же время, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель, и что будет - никто не знает", - сказала Зеркаль.

Кроме того, она отметила, что после создания в Германии новой парламентской коалиции, можно говорить о том, что позиция канцлера Ангелы Меркель "не такая категоричная" по "Северному потоку-2".

"Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы. Она понимает все привлекательные стороны существования этого "Северного потока", а потом фактически весь крупный хаб, то есть рынок газа - будет в Германии", - утверждает дипломат.

По словам Зеркаль, в Германии считают, что благодаря "Северному потоку-2" в их стране будет создан большой хаб или единый рынок для поставок газа остальным европейским странам.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

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Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа.

3 мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2". На участке площадью в 6 гектаров обустраивают фундамент для газоприемной станции и служебных зданий. 15 мая планируется начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе.

10 апреля Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» не должна лишить Украину статуса транзитера российского газа в Европу. По словам канцлера, строительство «Северного потока-2» невозможно без анализа того, какие последствия может иметь этот проект для транзита газа через Украину. Меркель подчеркнула, что необходимо учитывать предостережение Украины и найти компромиссное решение.