Меркель уверяет, что отстаивает перед Путиными газовые интересы Украины

По мнению главы немецкого правительства, не должно быть так, что из-за «Северного потока-2» Украина потеряет значение как страны-транзитера газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что необходимо выяснить, какие последствия может иметь проект постройки газопровода «Северный поток-2» на дне Балтийского моря для Украины как транзитера газа в Европу.

Об этом канцлер ФРГ сказала в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась на телеканале «Прямой».

Глава немецкого правительства сообщила, что в последние дни очень подробно обсуждала вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» и внимательно заслушала украинские беспокойство.

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«Я вчера во время телефонного разговора с российским президентом сказала, что не может такого быть, чтоб из-за «Северного потока-2» Украина практически не будет иметь никакого значение как транзитная страна природного газа», - подчеркнула Меркель.

Она признала, что для Украины вопрос транзита газа имеет стратегическое значение.

«Я подчеркнула, что проект «Северный поток-2» без того, чтобы мы выяснили, как будет выглядеть ситуация с украинским транзитом, по нашему убеждению, это невозможно. То есть, вы видите, что это не только экономический проект, это также учитывает политический фактор. Мы и в дальнейшем будем оставаться в контакте и будем обмениваться мнениями», - отметила Меркель.

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Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и ввод в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев заявлял, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составляют около 3 млрд долл.