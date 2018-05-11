18 мая в Сочи пройдут переговоры Меркель и Путина

В Кремле заявили, что планируется обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику.

18 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Имеется в виду обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня состоялся телефонный разговор Меркель и Путина, в ходе которого обсуждался вопрос учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в «нормандском формате». Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко.