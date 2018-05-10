Деоккупация Крыма и новые санкции: Порошенко рассказал детали переговоров с Меркель и Макроном

Президент сообщил, что с лидерами Германии и Франции обсуждался вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.

Президент Петр Порошенко призывает европейских партнеров Украины ввести новые санкции за организацию и участие в незаконных выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые состоялись 18 марта, в годовщину аннексии полуострова Россией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Аахене.

"Очень тщательно обсудили политику санкций. Санкции должны быть продлены и введены новые дополнительные санкции, особенно для тех, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Крыму, выборов президента Российской Федерации - незаконных выборов в Крыму, о чем свидетельствуют ряд заявлений авторитетных международных организаций и Украины", - подчеркнул Порошенко.

Также президент сообщил, что с лидерами Германии и Франции обсуждался вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.

"Очевидно, мы говорили о деоккупации (Крымского полуострова - УНИАН) и введении санкций за незаконное проведение выборов", - добавил глава государства.

"Мы координируем действия и пакет санкций относительно имплементации Минских договоренностей и прекращения агрессии России на Донбассе, которые неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма", - подчеркнул Порошенко.