Миссия ОБСЕ на Донбассе открещивается от обвинений в пророссийской предвзятости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

“Что касается пророссийской предвзятости - это полная чепуха. Мы имеем людей более чем из 40 стран в нашей миссии. Процент россиян очень низкий. И я думаю, что вместе с новыми наблюдателями их количество составляет только 19 человек почти из 300 наблюдателей”, - сказал Бацюркив, отвечая на вопрос по поводу обвинений в пророссийской предвзятости и заангажированности наблюдателей миссии ОБСЕ.

Читайте такжеСоветник Порошенко назвал бесполезной миссию ОБСЕ в УкраинеКак сообщал УНИАН, 11 ноября, в СНБО заявили, что украинская сторона обеспокоена распространением отдельными представителями мониторинговой миссии ОБСЕ информации о дислокации украинских подразделений в зоне проведения АТО и надеется, что такие случаи впредь не повторятся.

В то же время в ОБСЕ возразили, что раскрывали информацию о расположении позиций украинских войск