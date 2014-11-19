Посольство Британии в Украине помогает РФ узнать свои танки на Донбассе

14:53, 19 ноября 2014
Политика
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Посольство Великобритании в Украине приняло решение помочь России распознать ее танки на территории Украины, наличие которых РФ упорно отрицает.

@UKinUkraine

Британские дипломаты разместили в "Твиттере" посольства инструкцию с опознавательными знаками танка Т-72БМ, который не используется вооруженными силами Украины.

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Также британские дипломаты предоставляют фото упомянутых танков и даты, когда их появление фиксировали на территории Украины.

Отметим, в НАТО и ЕС неоднократно говорили о присутствии российских войск и техники на территории Украины. В частности, Совет Европы официально признал присутствие российских войск в Украине и призвал Москву вывести их с территории Украины. Однако Москва продолжает упорно отрицать факт присутствия своих войск на Донбассе.

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