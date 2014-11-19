Посольство Британии в Украине помогает РФ узнать свои танки на Донбассе
Посольство Великобритании в Украине приняло решение помочь России распознать ее танки на территории Украины, наличие которых РФ упорно отрицает.
Британские дипломаты разместили в "Твиттере" посольства инструкцию с опознавательными знаками танка Т-72БМ, который не используется вооруженными силами Украины.
Читайте такжеГенсек НАТО: РФ продолжает наращивать военное присутствие в Украине
Также британские дипломаты предоставляют фото упомянутых танков и даты, когда их появление фиксировали на территории Украины.
Отметим, в НАТО и ЕС неоднократно говорили о присутствии российских войск и техники на территории Украины. В частности, Совет Европы официально признал присутствие российских войск в Украине и призвал Москву вывести их с территории Украины. Однако Москва продолжает упорно отрицать факт присутствия своих войск на Донбассе.
#Путин отрицает войска и военную технику #России в #Украине. Вот пособие, чтобы помочь #Кремлю распознать свои танки: pic.twitter.com/F50sQAAVNC
— UK in Ukraine (@UKinUkraine) November 19, 2014