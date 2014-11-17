ЕС поддерживает расширение миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах - выводы Совета ЕС

ЕС готов поддержать расширение миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пропускных пунктах.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по Украине, которые были приняты сегодня в Брюсселе по завершении обсуждения украинского вопроса, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Совет напоминает всем сторонам об их ответственности за безопасность наблюдателей и оборудования ОБСЕ, включая беспилотные самолеты. ЕС и страны-члены готовы оказать свою поддержку для скорейшего увеличения и расширения миссии ОБСЕ на российских пропускных пунктах. Полный и эффективный контроль Украину своих собственных границ является жизненно важным и Совет призывает Россию это уважать", - говорится в выводах.

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Кроме того, Совет ЕС снова подтвердил свою поддержку Минским протоколу и меморандуму, которые являются "шагом вперед к устойчивому политическому решению кризиса, которое должно базироваться на уважении украинских независимости, суверенитета и территориальной целостности". "Совет ЕС, будучи обеспокоенным недавними интенсивными обстрелами и сообщениями о конвоях, которые передвигаются в сепаратистских районах со значительным количеством тяжелого вооружения, танков и войск без опознавательных знаков с другой стороны российской границы, настоятельно призывает все стороны быстро и без дальнейшего промедления в полной мере реализовать Минские протокол и меморандум", - говорится в документе.

В этом контексте Совет еще раз подчеркнул ответственность Российской Федерации. "Совет призывает, в частности, прекратить непрерывные нарушения режима прекращения огня, вывести все незаконные и иностранные силы, наемников и военную технику, а также обеспечить безопасность украинско-российской границы под постоянным мониторингом со стороны ОБСЕ", - детализируется в выводах.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции.

В сентябре в Минске состоялись два раунда переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в результате которых были приняты Минские договоренности, предусматривающие, в частности, прекращение огня и восстановление Украиной контроля над границей с Россией.

Однако РФ и террористы не соблюдают эти договоренности, российские войска продолжают обстреливать жилые дома и блокпосты украинских военных и значительно усилили свою группировку на Донбассе.