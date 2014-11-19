Россия стягивает на границу с Украиной истребители и радиолокационные станции – СНБО

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины в Twitter.

«РФ продолжает сосредоточивать армейские подразделения вместе с радиолокационными станциями и истребителями МиГ-31 на границе с Украиной», - говорится в сообщении.

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В свою очередь пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве сообщил, что «на аэродром Миллеровое в Ростовской области передислоцирована авиационная часть, которая базировалась в Перми. На границу с Украиной переброшены радиолокационные станции и истребители МиГ-31, которые могут контролировать воздушное пространство над всей Луганской областью. Факт концентрации российских войск также подтверждают в НАТО».