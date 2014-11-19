Кабмин планирует в одностороннем порядке провести демаркацию границы с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в своем вступительном слове на заседании Правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Россия в очередной раз не выполняет свои обязательств и совместная украинско-российская демаркационная комиссия так и не работает, поэтому правительство принимает решение о разработке проекта указа президента об одностороннем обозначении линии государственной границы, соответствующем обустройстве линии государственной границы и продолжении реализации проекта "Европейский вал"", - подчеркнул Яценюк.

Ранее сообщалось, что работы по обустройству первой полосы рубежа обороны на границе с Россией уже выполнены на 85%. Начиная с сентября месяца для обустройства оборонительного рубежа в Луганской и Донецкой областях доставлено к местам выполнения работ около 6 тыс. кубометров лесоматериалов, более 5 тыс. железобетонных конструкций и комплектов защитных сооружений быстрого развертывания типа «габион».