Климкин: "Женевский формат" уместен, если будет ориентирован на результат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"Я считаю, что "женевский формат" может быть основой для дальнейшей консультаций, если он ориентирован на результат", - сказал Климкин.

Вместе с тем, он прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что России нужны гарантии относительно невступления Украины в НАТО. "Песков может говорить все, что угодно, это его дело как пресс-секретаря", - сказал Климкин.

Читайте такжеПольша предлагает новый "веймарский" формат переговоров по конфликту в УкраинеПри этом он напомнил, что "Россия совершила акты агрессии против Украины, и это касается не только Донбасса, это в первую очередь касается аннексии и оккупации Крыма, с этого все началось".

Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "женевский формат" пройденным этапом.