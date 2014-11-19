Лавров назвал «женевский формат» переговоров по Донбассу пройденным этапом

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РИА Новости.

"Женевский формат — пройденный этап, потому что он был полезен в известной степени, когда не было прямого диалога между Киевом и юго-востоком. Сейчас этот диалог установлен. Будет преступно его нарушать", — заявил Лавров на "правительственном часе" в Государственной думе.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает - кризис в Украине возник из-за желания западных стран расширить свое «геополитическое пространство». По его словам, из-за вооруженного антиконституционного переворота Украина «оказалась на грани раскола и была втянута в братоубийственную войну».