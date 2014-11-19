Подготовкой первой сессии ВР будет руководить Гройсман

Представитель партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Гройсман избран председателем Подготовительной депутатской группы по подготовке первой сессии Верховной Рады VIII созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, заместителем председателя Подготовительной группы избран представитель партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроед, а секретарем - представитель партии «Народный фронт» Павел Пинзеник. Читайте такжеСостав временного президиума Рады предлагают ограничить 6 депутатамиНапомним, председатель Верховной Рады Украины VII созыва Александр Турчинов прогнозирует, что первое заседание нового парламента состоится 2 декабря.

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