Турчинов: Рада может заработать со 2 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Подготовительной депутатской группы по подготовке первой сессии Верховной Рады VIII созыва.

Турчинов напомнил, что после объявления Центральной избирательной комиссией победителей выборов новым народным депутатам дается 20 дней для того, чтобы они могли привести в соответствие свои трудовые книжки, отказаться от представительных мандатов и урегулировать свои корпоративные права, если они у них есть.

Читайте такжеВ БПП уверяют, что будущая коалиция договорилась о снятии депутатской неприкосновенности"Если рабочая группа не примет иного решения, можно прогнозировать, что парламент нового созыва откроет свою работу 2 декабря", - сказал Турчинов.

Вместе с тем он отметил, что рабочая группа может изменить время открытия сессии, но не позднее 15 декабря.

Напомним, ранее от партии "Блок Петра Порошенко" поступило предложение провести первое заседание новоизбранной Верховной Рады 25 ноября.