Нацгвардейцев обеспечат передвижными пунктами обогрева – Яценюк

Об этом сегодня в Киеве во время ознакомления с одним из таких изделий на территории МВД Украины журналистам сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, в течение 2 месяцев рассматривалось проектное решение, каким образом обеспечить отдых украинских военнослужащих, чтобы "это было и качественно и дешево".

Яценюк отметил, что проект, который был представлен два месяца назад на полигоне Национальной гвардии в Новых Петровцах, был громоздким и дорогим.

"Этот проект, который сейчас принят правительством, предусматривает то, что он втрое дешевле, он мобильный. В каждом таком теплом кунге могут одновременно находиться 18 военнослужащих, его можно снимать, ставить на стационарной основе, также он очень легко передвигается", - сказал Яценюк отметив, что использование подобных передвижных пунктов обогрева предполагается на второй линии обороны, а также их можно использовать в случае наступления каких-то других чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеНацгвардейцы получили модернизированные танки «В целом до конца текущего года мы приобретем 50 таких кунгов. Министерство обороны Украины имеет отдельный проект, так как там необходимы более фортифицированные средства и также по пограничной службе, которая уже получила 41 теплый домик по линии международной технической помощи США», - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что очередная партия домиков для размещения личного состава пограничной службы уже разгружается в Ильичевске.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак сообщил, что ведомством принято решение снять с длительного хранения и направить в зону АТО для бойцов теплые штаны, а также закуплены и доставляются в воинские подразделения 26 тысяч пар теплой обуви.

Как сообщал УНИАН, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, подразделения Национальной гвардии Украины в ближайшее время получат новые типы вооружения.