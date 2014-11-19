Нацгвардия получит новейшее вооружение – Аваков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В ближайшее время по заключенным контрактом в Нацгвардии появятся новые типы вооружения: Новейшие «тяжелые» снайперские комплексы калибра 12,7 мм, а также тандемные заряды для гранатометов – крайне эффективные инструменты против бронетехники противника. Очень актуально. Есть и еще кое-что, что обойдется без анонса, – но будет сверхактуально и неожиданно резко для врага", - написал он.

По его информации, полным ходом идет переход полка МВД особого назначения «Азов» в состав Национальной гвардии. «Новая структура, новый усиленный стандарт боевой подготовки, вооружение и комплектование. Двойное базирование полка: Мариуполь – Киевская область», - отметил министр.

Он поблагодарил бойцов за «высокоэффективные действия в антидиверсионной и разведывательной деятельности» в Мариуполе, где они сейчас несут службу вместе с регулярными частями Нацгвардии «на передовом рубеже соприкосновения с оккупационными войсками боевиков».

Читайте такжеНацгвардейцы получили модернизированные танки Кроме того, Аваков сообщил о том, что новая бригада Нацгвардии харьковского формирования выдвигается в зону АТО, сменяя там в порядке ротации гвардейцев, несших службу 1,5 месяца. "Амуниция и вооружение – в комплекте", - добавил министр.